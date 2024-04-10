Довбик розповів Жироні про плани на майбутній сезон: де хоче грати український бомбардир

Артем Довбик проводить потужний сезон за Жирону. Українець робить великий внесок у гру каталонців, які вперше в історії претендують на кваліфікацію в Лігу чемпіонів.

Форвард збірної України лише влітку 2023 року перейшов з Дніпра-1 в іспанський колектив. Він одразу виборов місце в основному складі нової команди та почав демонструвати неймовірну результативність.

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Футболіст марить Лігою чемпіонів

Це привернуло до нього увагу низки європейських грандів. Зокрема, мова йшла про Атлетіко, Барселону, Лейпциг та Челсі, які готові поборотися за футболіста вже в найближче трансферне вікно.

За інформацією іспанського видання, Артем Довбик провів бесіду з керівництвом "червоно-білих", в якій зізнався, де хоче грати наступного сезону. Для нього пріоритетом є виступ у Лізі чемпіонів.

Наразі Жирона посідає третє місце в турнірній таблиці Ла Ліги та має відрив у 9 очок від п'ятого місця за 8 турів до кінця чемпіонату. Тож команда Мічела є дуже близькою до кваліфікації в головний єврокубковий турнір на наступну кампанію.

За таких обставин каталонський клуб матиме хороший шанс залишити Артема Довбика ще бодай на один сезон, а саме це є пріоритетом для "червоно-білих", які, користуючись заробленими коштами від Ліги чемпіонів, хочуть перепідписати контракти з лідерами команди на покращених умовах. Тому можна припустити, що нікуди форвард влітку не піде.

. У нинішньому сезоні Довбик провів 33 матчі за Жирону в усіх турнірах, у яких забив 17 голів і віддав 7 асистів. Наразі він є найкращим бомбардиром Ла Ліги.

Наступний поєдинок "червоно-білі" проведуть 13 квітня на виїзді проти Атлетіко. Стартовий свисток пролунає о 15:00.