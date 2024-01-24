Дикі методи: арбітр схопив гравця за шию, якому не подобалось суддівство – демонстративне фото
На Кубку африканських націй відбуваються останні матчі групового етапу змагань. В одному з поєдинків 23 січня відбулась сенсація турніру.
У 3-му турі групового раунду Мавританія приймала Алжир. Єдиний гол Мохамеда Деллаі Ялі на 37-й хвилині зустрічі приніс мінімальну перемогу господарям матчу 1:0. Ця звитяга стала першою для цієї африканської збірної на цьому турнірі континенту, пише 24 Канал.
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Непрофесійна поведінка арбітра у матчі
Мавританія сенсаційно вибила Алжир, який посів останнє місце у групі "D" (2 бали), із Кубка африканських націй. Натомість переможець цього поєдинку набрав свої перші 3 очки та вийшов далі. Відзначимо, що Ангола та Буркіна-Фасо вийшли в 1/8 фіналу КАН.
Однак був у цьому протистоянні ще один цікавий та водночас скандальний момент. Наприкінці поєдинку 31-річний нападник французького Аяччо Юсеф Белаїлі активно висловлював своє невдоволення у бік роботи головного рефері матчу.
Суддя нічого не став вигадувати, а схопив за шию футболіста збірної Алжиру, аби фізичною силою заспокоїти емоції. Якось не надто професійно поводився у цьому епізоді арбітр Омар Артан із Сомалі. Після чого ще й показав жовту картку алжирцю.
Суддя схопив футболіста за шию під час матчу КАН / Фото Getty Images
Але цей момент ніяк не вплинув на перебіг фіналу поєдинку.
Додамо, що до кінця групового раунду КАН залишилось провести лише 4 матчі. Усі вони відбудуться 24 січня. Вже відома більшість учасників плей-оф Кубка африканських націй.
Учасники 1/8 фіналу Кубка африканських націй
- Анголи
- Камерун
- Нігерія
- Буркіна-Фасо
- Мавританія
- Гвінея
- Єгипет
- Екваторіальна Гвінея
- Кабо-Верде
- Сенегал
24 січня визначаться останні 6 учасників наступної стадії змагань.