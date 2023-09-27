Підписання нового контракту – не проблема: 5 клубів АПЛ слідкують за захисником збірної України
Джерело:Team Talk
Донецький Шахтар вже найближчої зими може здійснити ще один гучний трансфер. На його футболіста претендує низка заможних клубів із Англії.
Мова йде про 27-річного центрального захисника Миколу Матвієнка. За гравцем збірної України давно слідкують європейські клуби, проте після підписання ним нового контракту з "гірниками", здавалося, що інтерес зменшиться, але він зберігається.
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Січневе трансферне вікно може бути цікавим
Раніше Матвієнка дуже хотів бачити у своїй команді Роберто Де Дзербі, який очолює Брайтон. Проте зараз цього клубу немає у списку претендентів.
Наразі зацікавленість у послугах Матвієнка приписують одразу п'яти клубам АПЛ, серед яких є й Евертон Віталія Миколенка. Окрім "ірисок" також слідкують за центрбеком: Вест Гем, Крістал Пелес, Шеффілд Юнайтед та Бернлі. Вонививчають можливість вступити у перемовини вже в найближче трансферне вікно.Нагадаємо. Зараз Микола перебуває в лазареті. Він отримав ушкодження ахіллового сухожилля під час матчу збірної України з англійями.
Кар'єра Матвієнка
- Є вихованцем донецького Шахтаря.
- У 2017 році двічі переходив у оренду в Карпати та Ворсклу (кожна по півроку).
- Після цього став гравцем основи "гірників", за яких провів 175 матчів, забив 11 голів та стільки ж віддав асистів.
- По чотири рази ставав переможцем УПЛ та Кубка України, а також одного разу тріумфував у Суперкубку країни.
- За збірну України провів 59 матчів.
- Чинний контракт із Шахтарем закінчується наприкінці 2027 року.