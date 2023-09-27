Підписання нового контракту – не проблема: 5 клубів АПЛ слідкують за захисником збірної України

Донецький Шахтар вже найближчої зими може здійснити ще один гучний трансфер. На його футболіста претендує низка заможних клубів із Англії.

Мова йде про 27-річного центрального захисника Миколу Матвієнка. За гравцем збірної України давно слідкують європейські клуби, проте після підписання ним нового контракту з "гірниками", здавалося, що інтерес зменшиться, але він зберігається.

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Січневе трансферне вікно може бути цікавим

Раніше Матвієнка дуже хотів бачити у своїй команді Роберто Де Дзербі, який очолює Брайтон. Проте зараз цього клубу немає у списку претендентів.

Наразі зацікавленість у послугах Матвієнка приписують одразу п'яти клубам АПЛ, серед яких є й Евертон Віталія Миколенка. Окрім "ірисок" також слідкують за центрбеком: Вест Гем, Крістал Пелес, Шеффілд Юнайтед та Бернлі. Вонививчають можливість вступити у перемовини вже в найближче трансферне вікно.

Кар'єра Матвієнка

Є вихованцем донецького Шахтаря.

У 2017 році двічі переходив у оренду в Карпати та Ворсклу (кожна по півроку).

Після цього став гравцем основи "гірників", за яких провів 175 матчів, забив 11 голів та стільки ж віддав асистів.

По чотири рази ставав переможцем УПЛ та Кубка України, а також одного разу тріумфував у Суперкубку країни.

За збірну України провів 59 матчів.

Чинний контракт із Шахтарем закінчується наприкінці 2027 року.