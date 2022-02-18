Причиною для скандалу став репост в сторіс Роксани Маліновського посту російського блогера про війну та Україну. А також подальші її намагання виправдати свою поведінку.

Детальніше Дружина Маліновського потрапила в скандал через висловлювання про війну на Донбасі та Росію

Там вона заявила, що "війну не ведуть прості люди". Хоча одразу додала, що не заперечує сам факт війни між Україною та Росією.

На ці слова і відреагував Рустам Худжамов, який в коментарі написав "йо*аний стид".

Спорт давно став інструментом політики. Деякі спортсмени не дають коментарів і нічого не постять із цього приводу, тримаючи себе реально поза політикою. А є люди, які мають іншу точку зору. Моя думка, що кожен спортсмен має бути патріотом своєї країни. Я говорю тут не про Руслана, а про всіх спортсменів. Тому в жодному разі не хочу нападати на Малиновського та його дружину,

– заявив Худжамов в коментарі.

Він також уточнив, що "суть коментаря стосувалася в принципі всієї ситуації, а не конкретно посту Роксани".

"Мій коментар – більше емоційний вчинок. Це оцінка ситуації, коли люди кажуть, що політики намагаються нас розсварити. Мій коментар стосується людей, які ретранслюють ці вкидання. Політик ніколи не каже, що не хоче почути його виборець. Всі ці посили, що нас намагаються посварити – херня", – відзначив Худжамов.

Він також додав, що не думає, що ця ситуація повинна вплинути на виступи Руслана Маліновського за збірну України. "Ми не 37-му році, де діти відповідають за вчинки своїх батьків, а чоловіки за дружин", – відзначив Худжамов.

Варто відзначити, що після цього скандалу Роксана Маліновська закрила доступ до своєї сторінки. А більшість цих сторіс було видалено.