Тесть сидить у СІЗО: Бідний розповів про родича, який співпрацював з росіянами під час війни

Виконувач обов'язків міністра молоді та спорту Матвій Бідний прокоментував історію з тестем, який постачав деталі російському ВПК. А також розповів про часи, коли був консультантом зрадника Андрія Портнова.

На початку листопада 2023 року Матвій Бідний став виконувачем обов'язків міністра молоді та спорту України. На цій посаді він змінив Вадима Гутцайта, який подав у відставку.

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Не приніс користі Портнову

Матвій Бідний свого часу був помічником-консультантом проросійського політика Андрія Портнова, який на початку повномасштабної війни втік з України. Міністр розповів, за яких обставин відбулося знайомство з колаборантом.

"Це було, якщо я не помиляюся, у 2005 – 2007 роках. Я працював у фітнес-клубі тренером, він прийшов до мене тренуватися як клієнт. А його депутатська кар'єра якраз починалася в "Блоці Юлії Тимошенко".Я тоді навчався на юридичному факультеті. Я питав його за юриспруденцію, за право, ну і він як юрист запропонував мені таку практику. Я як його помічник на громадських засадах міг користуватися парламентською бібліотекою. Така "корочка" дозволяла мені навіть іноді зайти в парламентську їдальню, це було недалеко.

Не скажу, що я багато працював з документами, я намагався прочитати деякі законопроєкти, але з моєю кваліфікацією… Я не пам’ятаю, щоб я приніс якусь йому допомогу", – поділився спогадами Бідний.

Бідний: Якщо тесть скоїв злочин, то має відповісти

Також чиновник розповів про свого тестя, колишнього депутата Верховної Ради Григорія Дашутіна, якого підозрюють у постачанні товарів російським військовим компаніям.

"Йде слідство, він сьогодні перебуває в слідчому ізоляторі. Звісно, це дуже неприємна історія. Але він доросла людина. Коли я школу закінчував, він вже був народним депутатом. Він формувався так, як формувався. Я не можу сказати, що у нас із ним були близькі стосунки.

Він досить жорстка, авторитарна людина, він сформований тим режимом, при якому він був депутатом, при якому він працював. Тому нести відповідальність за його дії я не збираюся. Хай іде слідство. Якщо виявиться, що він дійсно скоїв злочин, він має за це відповідати, як і кожен з нас", – розповів керівник Мінспорту.

Григорій Дашутін – колишній народний депутат України кількох скликань. Під час обшуків у Дашутіна було знайдено російський паспорт. Ба більше, його компанії постачали комплектуючі російському ВПК після військового вторгнення. Частина підприємств Дашутіна записані на його родичів. В тому числі на доньку Вікторію – дружину Матвія Бідного. На початку червня 2023 року Дашутін був затриманий співробітниками ДБР.

Картина із зображенням Дашутіна / фото ДБР