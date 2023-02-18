Іранські фанати розгорнули прапор України на матчі проти Зеніта з Росії: демонстративне відео

Російський спорт хочуть повернути до міжнародних змагань, але такі абсурдні рішення МОК можуть зірватись. Поки світ притику рішення МОК, російський футбольний клуб Зеніт зіграв товариський матч проти іранського Сепахана.

Лише проти таких суперників із країни-союзниці можуть грати російські клуби. Однак громадяни Ірану, які постійно протестують проти диктаторських дій своєї влади, виступили й проти Росії. Сталось це на товариському матчі між Сепаханом та Зенітом.

Варто побачити Фанати Трабзонспора присвятили щемливий перфоменс рятувальникам у Туреччині

Жест підтримки України від іранців

Прямо під час футбольного поєдинку група фанатів розгорнула на трибунах великий синьо-жовтий прапор як жест підтримки України у війні проти Росії. Звісно, в Ірані є повно тих, які стоять на боці країни-агресорки, але є й адекватні люди. які розрізняють добро та зло.

Такий момент потрапив в об'єктиви камер, телефонів та швидко розлетівся соцмережами.

Прапор України на матчі російського Зеніта: дивіться відео

Цікаво, що фанати Сепахана показали свою позицію щодо Росії, а їх улюблена команда покарала Зеніт на футбольному полі. Два голи у першому таймі поставили крапку у поєдинку, у якому російський клуб, не на жаль, зазнав поразки 2:0.

Це була перше фіаско російського гранда після затяжної серії з 9 матчів без поразок у товариських зустрічах. Що там "великий патріот" Толік Тимощук? "Засумував" напевно, коли побачив український прапор.

Тріумфатор матчу Сепахан вже 22 лютого зіграє в 1/8 фіналу Кубка Ірану проти Персеполіса.