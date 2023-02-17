6 лютого жахливий землетрус сколихнув Туреччину та Сирію. рятувально-пошукові роботи тривають до тепер. На жаль, під завалами будинків залишаються люди, у яких з кожною хвилиною стає все менше шансів на життя. Через катастрофу загинуло вже майже 42 тисячі людей.

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Турецькі фанати дякують рятувальникам за врятовані життя

Через що у країнах були оголошені дні жалоби. Спортивні змагання були перенесені, виключенням на став футбол. 16 лютого турецький Трабзонспор зумів прийняти вдома швейцарський Базель у першому матчі 1/16 фіналу Ліги конференцій.

Напередодні стартового свистка відзначились фанати Трабзонспора. Вони влаштували шалений перфоменс на центральних трибунах стадіону "Медікал Парк Стадіум".

Уболівальники турецького клубу вивісили величезний банер, який був присвячений усім рятувальникам, які продовжують витягати людей з-під завалів після землетрусу, який був ще 6 лютого.

Рятувальник був зображений із дитиною у руках, а поруч із ним фанати намалювали службову собаку. Саме чотирилапі допомагають рятувальникам шукати людей під зруйнованими будинками.

Також під час перфоменсу уболівальники використали турецький прапор у руці. Слід окрему увагу приділити касці рятувальника, де можна побачити український прапор.

Україна навіть під час війни проти Росії змогла направити своїх рятувальників, аби допомогти Туреччині врятувати якомога більше людей.



Перфоменс у матчі Трабзонспор – Базель / Фото з твітеру Erzurumspor FK

Щемливий жест від футболістів Трабзонспора

Також фанати Трабзонспору вивісили банер зі словами: "Ми будемо разом, вилікуємо наші рани".

Футболісти Трабзонспора теж не обійшли стороною горе, яке сколихнуло їх країну 6 лютого. На 65-й хвилині Єнс Ларсен відкрив рахунок у матчі та забив, як виявилось згодом, переможний гол для господарів. Трабзонспор святкував перемогу над Базелем перед поєдинком у Швейцарії.

Під час святкування голу гравці турецького клубу розгорнули футболку, де був зображений національний прапор їх країни, як знак підтримки після страшенного землетрусу.



Футболісти Трабзонспору розгорнули футболку з прапором Туреччини / Фото з твітеру Erzurumspor FK

До слова. 23 лютого Трабзонспор спробує втримати переможний рахунок вже у виїзному для себе матчі проти Базеля.

Відзначимо, що 16 лютого Туреччину сколихнув ще один землетрус магнітудою 5.1. ЗМІ пишуть, що впали декілька будівель, які були пошкоджені ще від 6 лютого.