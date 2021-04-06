Матчі збірної України на Євро-2020 відбудуться з глядачами

Джерело:Digi24
Румунія стала другою країною після Данії, яка підтвердила, що проведе матчі Євро-2020 з глядачами. У Бухаресті свої матчі групового етапу зіграє збірна України.
Про те, що матчі Євро-2020 у Бухарест відбудуться з вболівальниками на трибунах, повідомив міністр спорту Румунії Едуард Новак.
До теми Усі міста готові допустити вболівальників на матчі Євро-2020, але УЄФА відтермінував рішення
Він заявив, що влада Румунії дозволила глядачам відвідувати матчі Євро-2020 в обсязі 25% від місткості Національного стадіону в Бухаресті. Таким чином, гру можуть відвідати до 13 тисяч вболівальників.
Однією з підстав для потрапляння на поєдинки Євро-2020 у Бухаресті буде вакцинація.
Кожен глядач повинен пред'явити сертифікат, що підтверджує, що він вилікувався від COVID-19 або що йому зробили щеплення. Кожен квиток буде містити дату і час, коли він повинен бути присутнім на стадіоні, щоб уникнути скупчення людей біля входу. Інший варіант, коли у нього немає тесту, перевірка буде проводиться на місці,
– зазначив міністр.
У Бухаресті відбудуться 4 матчі Євро-2020. Два матчі групового етапу в Бухаресті зіграє Україна. Суперниками команди Андрія Шевченка будуть збірні Північної Македонії та Австрії.
Збірна України має теоретичні шанси зіграти й третій матч у Бухаресті. Це станеться, якщо Україна буде однією з найкращих збірних, що фінішують на третьому місці.
Політика УЄФА щодо ймовірного повернення квитків на Євро-2020 / Ілюстрація 24 каналу