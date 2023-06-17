"Путін – х*йло": в Латвії на матчі відбору Євро-2024 виконали хіт українських фанів

Пісня українських вболівальників про диктатора з Росії набуває все більшої популярності. Чергове виконання відомого хіта відбулося під час поєдинку відбору на ЧЄ-2024 Латвія - Туреччина.

В Європі тривають матчі кваліфікації на чемпіонат Європи-2024. У Ризі на стадіоні "Сконто" збірна Латвії приймала команду Туреччини, пише 24 Канал.

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Перформанс латвійських вболівальників

Поєдинок виявився дуже напруженим та яскравим на події. А додали фарб футбольній баталії фанати господарів поля. Під час поєдинку вони заспівали всесвітньо відомий хіт про міжнародного злочинця, який засів у Кремлі.

Пісня "Путін – х*йло" лунала під час трансляції поєдинку, нагадуючи усім футбольним вболівальникам, ким є бункерний злочинець.

Дивіться виконання пісні "Путін – х*йло" латвійськими вболівальниками

Зазначимо, що футболісти обох команд подарували вболівальникам фантастичний матч. Господарі поля постійна перебували в ролі наздоганяючих. До 90-ї хвилини поєдинку Туреччина вигравала з рахунком 2:1. Латвійці зуміли зрівняти рахунок на 4-й доданій хвилині, але досвідченіші турки вирвали перемогу на 95-й.