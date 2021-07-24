Фактор Де Дзербі: матчі Шахтаря будуть транслювати на італійському телебаченні

Донецький Шахтар і Sportitalia домовилися про показ матчів "гірників". Італійський канал транслюватиме домашні ігри донецької команди.

Причиною такого рішення став новий головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі, який раніше працював менеджером в італійських клубах.

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Останнім місцем роботи Де Дзербі був Сассуоло, під керівництвом якого команда в сезоні-2020/21 посіла восьме місце в Серії А.

Першою трансляцією на Sportitalia буде поєдинок з Інгульцем, який відбудеться в суботу 24-го липня о 19:30.

Що відомо про канал Sportitalia

Телеканал Sportitalia, що спеціалізується на показі футболу, баскетболу, автоспорту, мотоспорту, тенісу, американського футболу, регбі та гольфу, входить в структуру італійської мовної компанії Sky Sport.