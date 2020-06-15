Лідер збірної України може стати одноклубником Ярмоленка
Футболісти збірної України Олександр Зінченко та Андрій Ярмоленко можуть стати одноклубниками. Англійські ЗМІ активно радять "Вест Хему", за який виступає Ярмоленко, придбати Зінченка у "Манчестер Сіті".
На думку оглядачів порталу FootballLondon, одне з найслабших місць "Вест Хема" – лівий фланг оборони. Щоб вирішити цю проблему, "молотобійцям" пропонують викупити у діючих чемпіонів Англії універсального українця Олександра Зінченка.
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"Якщо тренер "Вест Хема" Девід Моєс вважає за краще гравця з досвідом у Прем'єр-лізі, Зінченко – цікавий, реалістичний варіант. Йому всього 23 роки. Відмінний гравець, який може стати одним з найкращих лівих беків АПЛ. Зінченко міг би вдихнути нове життя в свою кар'єру, переїхавши в Лондон", – пише видання.
Кар'єра Олександра Зінченка: головне
- Після розірвання контракту з донецьким "Шахтарем" Олександр Зінченко деякий час перебував без клубу, а у 2015-му перебрався в "Уфу". Зіграв 31 матч та забив два голи.
- Того ж року молодий півзахисник дебютував за збірну України, а влітку 2016-го підписав контракт з "МанСіті".
- Цього ж літа перейшов на правах оренди до ПСВ, де зіграв у 12 матчах і віддав 3 гольові передачі.
- У цьому сезоні Зінченко зіграв за "Манчестер Сіті" 18 матчів і забив один м'яч. Команда із Манчестера посідає другу сходинку турнірної таблиці, у активі яких 57 набраних пунктів.