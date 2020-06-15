Футболісти збірної України Олександр Зінченко та Андрій Ярмоленко можуть стати одноклубниками. Англійські ЗМІ активно радять "Вест Хему", за який виступає Ярмоленко, придбати Зінченка у "Манчестер Сіті".

На думку оглядачів порталу FootballLondon, одне з найслабших місць "Вест Хема" – лівий фланг оборони. Щоб вирішити цю проблему, "молотобійцям" пропонують викупити у діючих чемпіонів Англії універсального українця Олександра Зінченка.

Читайте також Зінченко потрапив у збірну найкращих футболістів світу

"Якщо тренер "Вест Хема" Девід Моєс вважає за краще гравця з досвідом у Прем'єр-лізі, Зінченко – цікавий, реалістичний варіант. Йому всього 23 роки. Відмінний гравець, який може стати одним з найкращих лівих беків АПЛ. Зінченко міг би вдихнути нове життя в свою кар'єру, переїхавши в Лондон", – пише видання.

Кар'єра Олександра Зінченка: головне