Зі стадіону – в лікарню: на матчі Англія – Хорватія серйозно постраждав вболівальник

На матчі Англія – Хорватія 13 червня стався нещасний випадок – один з вболівальників господарів впав з трибуни. Він отримав значні травми і його терміново госпіталізували до лікарні.

Як пояснили представники стадіону Вемблі, де відбулася гра, глядач впав з трибун відразу після початку матчу.

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За даними ЗМІ, потерпілого одразу ж доправили в лікарню. Наразі він перебуває у важкому стані. Представники стадіону Вемблі заявили, що стежитимуть за станом постраждалого.

Вболівальнику надали першу медичну допомогу на місці, а потім у важкому стані госпіталізували у лікарню,

– мовиться у повідомленні.

Випадком зацікавилися в УЄФА. В асоціації пообіцяли провести розслідування інциденту.

За матчем Англія – Хорватія на стадіоні Вемблі загалом стежили 18 497 вболівальників. Хоча він розрахований на 90 тисяч фанів.

Варто додати, що матч Англія – Хорватія завершився перемогою англійців. Переможний гол на 57-й хвилині приніс Рахім Стерлінг.