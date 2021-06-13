Как объяснили представители стадиона Уэмбли, где состоялась игра, зритель упал с трибун сразу после начала матча.
Важно Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020: медики на поле провели реанимацию
По данным СМИ, пострадавшего сразу же доставили в больницу. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Представители стадиона Уэмбли заявили, что будут следить за состоянием пострадавшего.
Болельщику оказали первую медицинскую помощь на месте, а затем в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу,
– говорится в сообщении.
Случаем заинтересовались в УЕФА. В ассоциации пообещали провести расследование инцидента.
Стоит добавить, что матч Англия – Хорватия завершился победой англичан. Победный гол на 57-й минуте принес Рахим Стерлинг.