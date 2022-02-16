Матч зірок баскетбольної Суперліги перенесли: легіонери покинули Україну через російську загрозу

19 лютого в Україні мав відбутися баскетбольний Матч зірок. Але його довелося перенести на 10 квітня.

Причиною для перенесення матчу стала загроза російської агресії, через яку чимала кількість легіонерів покинула українські клуби. Матч зірок мав проходити у форматі Україна – Легіон. Поки можливості провести такий матч немає.

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"Матч Зірок 2022 був запланований на 19 лютого у київському Палаці спорту у форматі Україна – Легіон. Але зважаючи на об’єктивні причини пов’язані з тимчасовим від’їздом великої кількості українських легіонерів, провести захід на належному високому рівні 19 лютого є неможливим", – йдеться в заяві Федерації баскетболу України.

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Федерація баскетболу України прийняла рішення про перенесення Матчу зірок на 10 квітня.

Як запевнили у ФБУ, усі головні хедлайнери свята уже підтвердили свою участь у цій події.