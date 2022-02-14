Американський гетьман
Київ-Баскет, за який виступає Кеффі, похвастався тим, що американець вирішив залишитися в Україні. У київському клубі заявили, що він єдиний американський легіонер, який не покинув Україну.
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Майк Кеффі наразі єдиний американський легіонер, який не виїхав з України та залишається у складі Київ-Баскета. Ми не можемо це не відзначити – такий гетьман приклад усім іншим,
– написали у клубі та додали кумедне фото.
Майк Кеффі / Фото з фейсбуку Київ-Баскет
Американців закликали покинути Україну
- На тлі зростанні загрози з боку Росії у США закликали своїх громадян покинути Україну. Президент США Джозеф Байден заявив, що Росія може напасти на Україну найближчими днями.
- Як відомо, Росія ще з осені 2021 року нарощує військовий потенціал на кордоні з Україною. Нещодавно РФ та Білорусь розпочали спільні військові навчання "Союзна рішучість-2022".
- Через велике скупчення російських військ Україна 11-го лютого дала Росії 48 годин, щоб пояснити свої дії поблизу кордону. Але Москва проігнорувала запит Києва.