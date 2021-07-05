Матч за Суперкубок України можуть перенести, – ЗМІ

У матчі за Суперкубок України зіграють київське Динамо та донецький Шахтар. Цим матчем мав стартувати новий футбольний сезон в Україні наприкінці липня. Але, скоріш за все, цю гру перенесуть на вересень.

Матч за Суперкубок України мав відбутися 24 липня в Києві на НСК "Олімпійський". І на цей матч вже розпочали продаж квитків. При цьому що 25 липня – старт нового сезону УПЛ.

Варте уваги Збірна України на Євро-2020 в цифрах: голи, гравці, призові та відстані

Однак за повідомленням ЗМІ, керівництво Динамо звернулося з проханням про перенесення цього матчу на пізніший термін. Причина – частина гравців київського клубу була залучена до матчів збірної України на Євро-2020. У них майже не буде відпочинку, а команда не встигне підготуватися як слід до цього матчу.

Відтак запропонували перенести матч за Суперкубок України аж на 22 вересня.

Якщо УПЛ погодиться перенести цей матч, то він відбудеться посеред тижня між 8-им та 9-им туром УПЛ. Однак тут варто зазначити, що на цей час в обох клубів буде дуже насичений графік.