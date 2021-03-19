Україні зарахували технічну поразку за матч зі Швейцарією: CAS відхилив апеляцію

Спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозанні 16 лютого розглянув апеляцію УАФ на рішення УЄФА про технічну поразку збірної України в матчі Ліги націй зі Швейцарією. 19 березня рішення було оголошено.

Спортивний арбітражний суд в Лозанні підтримав рішення про зарахування збірній України з футболу технічну поразку за матч зі Швейцарією, який так і не відбувся.

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У своєму рішенні CAS відзначили, що в УЄФА дотрималися усіх необхідних правил, коли на Україну поклали відповідальність за те, шо матч не відбувся. Нашу команду тоді відправили на карантин, і можливості для перенесення матчу не було. Тому рішення про зарахування технічної поразки залишається в силі

Однак в CAS відзначили, що наша команда стала жертвою пандемії коронавірусу. Відтак не стала вимагати покрити витрати УФА чи Швейцарської федерації футболу на проведення цього матчу.

Що було відомо про скасування матчу Швейцарія – Україна: коротко

Завершальний подинок групового етапу Ліги націй Швейцарія – Україна повинен був відбутись 17 листопдаа 2020 року у Люцерні. Але через спалах коронавірусу у розташуванні української збірної був скасований.

Команда Андрія Шевченка була готова зіграти матч, оскільки мала у складі понад 13 футболістів з негативним результатом. Однак останнє рішення залишалося за місцевою владою.

У підсумку в УЄФА прийняли рішення зарахувати збірній України технічну поразку. Там вирішили, що Україна не зробила достатньо, щоб гра відбулася.

Через поразку України вилетіла з елітного дивізіону, а Швейцарія – зберегла прописку. Таке рішення обурило представників УАФ, тому вони подали апеляцію.