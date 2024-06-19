Не оцінили пісеньку: з російського ефіру вирізали легендарний хіт про Путіна у виконанні грузин

У прямому ефірі російського "Матч ТВ" пролунав легендарний хіт про Владіміра Путіна. Однак згодом пропагандисти видалили з запису транляції цей момент.

У вівторок, 18 червня, в межах першого туру групи "F" зустрілися Туреччина та Грузія. Під час матчу грузинські вболівальники виконали хіт "Путін х**ло", пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.

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У пропагандистів відібрало мову

Вболівальники збірної Грузії під час матчу проти Туреччини заспівали легендарний хіт "Путін х**ло".

Ця кричалка потрапила у прямий ефір матчу на пропагандистському телебаченні. У цей момент коментатор поєдинку аж замовк. Однак невдовзі стало відомо, що "Матч ТВ" вирізав виконання грузин з запису трансляції матчу.

Грузія поступилася Туреччині у першому матчі на Євро-2024. Поєдинок завершився з рахунком 3:1.

Відзначимо, що на цьогорічному чемпіонаті Європи Грузія є дебютантом.