Во вторник, 18 июня, в рамках первого тура группы "F" встретились Турция и Грузия. Во время матча грузинские болельщики исполнили хит "Путин х**ло", пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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У пропагандистов отобрало дар речи

Болельщики сборной Грузии во время матча против Турции спели легендарный хит "Путин х**ло".

Эта кричалка попала в прямой эфир матча на пропагандистском телевидении. В этот момент комментатор поединка аж замолчал. Однако вскоре стало известно, что "Матч ТВ" вырезал исполнение грузин из записи трансляции матча.

Справка. Грузия уступила Турции в первом матче на Евро-2024. Поединок завершился со счетом 3:1.

Отметим, что на нынешнем чемпионате Европы Грузия является дебютантом.