На матч Шотландія – Україна можна придбати віртуальний квиток та допомогти Україні

Збірна України зіграє зі збірною Шотландії у плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2022. Гра відбудеться на стадіоні "Хемпден Парк" у Глазго.

Благодійний віртуальний квиток на матч Шотландія – Україна

Всі, хто хоче долучитися до відновлення України й підтримати національну збірну, зможуть зробити внесок, придбавши віртуальний квиток однієї чи декількох категорій на суму від 300 до 5000 гривень, повідомляє 24 канал.

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Купити квиток може будь-хто з будь-якої точки світу. Всі зібрані кошти будуть перераховані на відбудову критичної інфраструктури України через фандрейзингову платформу UNITED24, яку ініціював Президент Володимир Зеленський.

Це також можливість підтримати команду для тих уболівальників, які не можуть відвідати матчі через війну, розпочату Росією.

Кожен власник такого квитка зможе взяти участь у розіграші подарунків від партнерів збірної України.

За внесок у розмірі 5000 гривень благодійник матиме право на участь у розіграші футболки з автографом, в яку був одягнений один із гравців під час матчу.

Придбати віртуальні квитки можна за посиланням.



Кожен вболівальник може допомогти своїй країні / Фото з афіші

Перелік подарунків за участь у благодійній акції

5 рівень; вартість – 300 гривень. Віртуальна копія унікального іміджевого макету квитка на e mail (можна використати для постів у соцмережах). Електронний лист з подякою від гравця збірної України з футболу.

4 рівень; вартість – 500 гривень. Віртуальна копія унікального іміджевого макету квитка на e mail (можна використати для постів у соцмережах). Електронний лист із відеоподякою від гравця збірної України з футболу.

3 рівень; вартість – 1000 гривень. Віртуальна копія унікального іміджевого макету квитка на e mail (можна використати для постів у соцмережах). Електронний лист із відеоподякою від гравця збірної України з футболу. Занесення твого імені на спеціальний футбольний кубок, який презентують на пресконференціях перед матчами збірної. Фото цього кубку з футболістами збірної.

2 рівень; вартість – 3000 гривень. Фізична копія унікального іміджевого макету квитка, надіслана на пошту (доставка оплачується отримувачем), а також його електронна версія - на e mail (можна використати для постів у соцмережах). Електронний лист із відеоподякою від гравця збірної України з футболу. Занесення твого імені на спеціальний футбольний кубок, який презентують на пресконференціях перед матчами збірної. Фото цього кубку з футболістами збірної.

1 рівень; вартість – 5000 гривень. Фізична копія унікального іміджевого макету квитка, надіслана на пошту (доставка оплачується отримувачем), а також його електронна версія - на e mail (можна використати для постів у соцмережах). Електронний лист із відеоподякою від гравця збірної України з футболу. Занесення твого імені на спеціальний футбольний кубок, який презентують на пресконференціях перед матчами збірної. Фото цього кубку з футболістами збірної. Право на участь у розіграші однієї футболки збірної України з автографом, в якій гравець брав участь у матчі