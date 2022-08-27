Вперше про це чую, – Суркіс відреагував на чутки про можливий матч Шахтар – Динамо у Лондон

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Динамо та Шахтар можуть відіграти свій поєдинок у рамках чемпіонату України в Лондоні. Мовляв, він має благодійну мету.

Суркіс: Не думаю, що ця інформація є правдивою

Президент київського Динамо Ігор Суркіс прокоментував інформації про матч Динамо – Шахтар у столиці Англії. Він здивований цією новиною.

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Динамо зіграє з Шахтарем у Лондоні? Я вперше про це чую. Завтра вранці вилiтаю до Львова, поговорю з Луческу, але я не думаю, що ця інформація є правдивою,

– сказав Суркіс.

Раніше ЗМІ повідомляли, що матч 7-го туру УПЛ Шахтар – Динамо, запланований на 15 жовтня, може пройти в Лондоні, а всі виручені кошти від продажу квитків підуть на допомогу Україні. Зазначалося, що Мірча Луческу вже дав попередню згоду на цей матч.

Нагадаємо, що донеччани будуть грати в груповій стадії Ліги чемпіонів, де їх суперниками стануть Реал, Лейпциг та Селтік. Динамо ж буде грати у групі Ліги Європи, опонентами киян стали французький Ренн, турецький Фенербахче та кіпрський АЕК.

Очна гра фаворитів УПЛ відбудеться як раз після 4 туру групової стадії єврокубків.

Новий сезон УПЛ стартував 23 серпня. Через воєнний стан вболівальники не зможуть потрапити на трибуни.