Матч Полісся – Карпати за лідерство в Першій лізі закінчився скандалом через арбітра

Житомирське Полісся та львівські Карпати зіграли матч Першої ліги. Це була боротьба за перше місце в Першій лізі. А сам матч закінчився скандалом.

Перед цим матчем обидві команди розділяло лише одне очко – житомирський клуб був на першому місці, а Карпати розмістилися одразу за ними. Тож перемога в цьому матчі забезпечувала команді перше місце та лідерство в групі А Першої ліги.

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Перемогти вдалося Поліссю завдяки голам в кожному з таймів. В першому таймі відзначився Будківський, а в другому забив Кушніренко.

Однак після цього матчу чимало питань викликала робота головного арбітра зустрічі Сергія Задирана. На дев'ятій хвилині зустрічі Карпатам вдалася швидка атака на ворота суперника. І голкіпер Кудрик вирішив зіграти на виході. Однак зробив це вкрай невдало – замість того, щоб ногами вбити м'яч, він впав на газон, та зіграв руками. Опам'ятавшись, що він не у штрафному майданчику, швидко його від себе відпустив.

Арбітр в цьому епізоді зафіксував фол. Але не показав голкіперу жодного попередження. Зазвичай таке порушення правил карається червоною карткою для голкіпера.

Таке суддівство викликало обурення в головного тренера Карпат Андрія Тлумака.

"Є моменти, які робляться в країні. На сьогоднішній день йде війна. Основне, чому ми не хочемо бути такими, як м*скалі? Бо не хочемо туди йди, щоб було таке, як сьогодні на футбольному полі. Це основне. Найбільша біда, що ми боремось за те, щоб того не було. А воно є. Воно не міняється. Яка тоді різниця, чи буде вільна Україна, чи це буде м*скальня? Поясніть мені, будь ласка.

Мені просто цікаво, які будуть оцінки й де той суддя буде. Є правила гри. Я не говорю емоціями, ми говоримо про правила гри. На перших хвилинах, коли наш нападаючий виходить один на один, Гітченко його руками зупиняє. Я не говорю, що це червона карточка, бо це центр поля. Але жовта картка повинна бути. Ніяких емоцій. Коли воротар грає руками за штрафним майданчиком, а наш нападаючий має забивати гол... Яка це оцінка? Це фол останньої надії. Яка карточка? Ніякої", – відзначив Андрій Тлумак.

Скандальний епізод у матчі Полісся – Карпати