Матч Першої ліги був перерваний через фанатів на полі: відео інциденту

У 28-му турі Першої ліги в очній сутичці зустрілися два головні аутсайдери сезону – Кристал та Кремінь. Перші вже офіційно оформили виліт, в той час, як другі, попри всі "старання", мають ще шанс врятуватися.

Поєдинок видався бойовим. Причому не тільки на полі, але і на трибунах.

До слова Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020

Так, після одного з епізодів фанати господарів з димовими шашками і фаєрами прорвалися на поле. Поєдинок довелося призупинити на деякий час, поки вболівальники не залищили газон.

Відео інциденту

Другий випадок

Кристал за підсумком програв Кременю з рахунком 1:2. Команда займає останнє місце в Першій лізі, набравши за весь чемпіонат всього 9 очок.

Це вже друга подібна поведінка фанатів Кристала за останній час. Минулого разу подібне відбулося на матчі 26 туру Першої ліги між Кристалом і Прикарпаттям, який відбувся 16 травня.

Кристал пропустив вирішальний м'яч на 83-й хвилині, але на думку господарів, забитий він був з офсайду. Незважаючи на апеляції футболістів, головний арбітр зарахував гол.

Через кілька хвилин після цього на поле прорвався один з уболівальників Кристала, який вирішив помститися арбітру за це рішення. Останньому довелося тікати.