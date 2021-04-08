Олімпік після скандалу з Гельзіним зіграє домашній матч у Чернігові

Джерело:телеграм-канал zoryafc.com
Матч між донецьким Олімпіком і луганською Зорею пройде на стадіоні ім. Юрія Гагаріна в Чернігові. Місцева Десна вже дала свою згоду і клуби чекають затвердження від органів футбольної влади.
Матч 10 туру УПЛ Олімпік – Зоря відбудеться 28 квітня. Початок матчу - 17:00.
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Домашні матчі "олімпійці" проводили на стадіоні ім. Лобановського в Києві, проте недавно УАФ заборонила проводити на даній арені ігри УПЛ.
На даний момент Зоря йде третьою в турнірній таблиці. Команда Віктора Скрипника набрала 35 очок за 19 ігор. У Олімпіка при такій же кількості ігор на 18 балів менше. Всі 7 матчів після перерви Олімпік програв.