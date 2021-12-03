Матч НБА закінчився рекордним розгромом суперника: відео побиття

Баскетбольний матч між Мемфіс Грізліс та Оклахома-Сіті Тандер не обіцяв бути видовищним. Але все закінчилося рекордом НБА

Рекордний розгром

73 очки. Саме такий тепер рекорд різниці в матчі НБА. Мемфіс виграв домашній матч проти Оклахоми з рахунком 152:79.

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Попередній рекорд протримався майже 30 років. 17 грудня 1991 року Клівленд розгроми Маямі з різницею у 68 очок – 148:80.

На велику перерву команди пішли за подвійної переваги господарів майданчика – 72:36.

У цьому матчі одразу дев'ять з 12 гравців Мемфіса набрали 10 чи більше очок. Найбільш результативним став Джарен Джексон, який набрав 27 очок. І лише одному гравцю в матчі вдалося оформити дабл-дабл – Санті Альдама до 18 очок додав 10 підбирань.

Відеоогляд матчу

Антирекорди Оклахоми

Для Оклахоми це вже другий антирекорд, який вона встановила у 2021 році. У травні команда програла вдома Індіані 95:152, зазнавши найбільшої домашньої поразки в історії НБА. Тепер до цього додався й антирекорд із різниці програного матчу загалом.