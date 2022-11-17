Потренувався перед Мундіалем: зірка Челсі забив гол зі своєї половини поля – відео шедевра
Учасники чемпіонату світу 2022 проводять товариські зустрічі. Під час матчу збірних Марокко та Грузії півзахисник Хакім Зієш відзначився диво-голом.
Зовсім скоро, 20 листопада, в Катарі стартує чемпіонат світу з футболу. Збірні проводять останні репетиції перед Мундіалем.
До теми Чемпіонат світу з футболу 2022: календар матчів
В одному з матчів учаснику ЧС-2022 збірній Марокко протистояла Грузія. Представник африканського континенту без проблем розібрався із суперником, забивши три голи. Один з м’ячів став справжнім шедевром.
На 29-й хвилині матчу півзахисник Челсі Хакім Зієш побачив, що голкіпер команди суперника дещо вийшов із воріт. 29-річний марокканець, не довго думаючи, ударом зі своєї половини поля відправив м’яч за комірець воротарю збірної Грузії.
Відео голу Хакіма Зієша
Хто такий Хакім Зієш
- Хакім Зієш народився в Нідерландах в 1993 році.
- Він є вихованцем клубу Херенвен.
- В Ередивізі, крім рідного клубу, Хакім виступав у складі Твенте та Аяксу.
- В 2020 році Зієш підписав контракт з лондонським Челсі.
- За збірну Марокко Хакім зіграв 42 матчі ізабив17 голів.
- Трансферна вартість гравця складає 17 мільйонів євро.
Нагадаємо, що на чемпіонаті світу 2022 Марокко зіграє в групі F з Хорватією, Бельгією та Канадою.