Матч Лаціо – Торіно не відбудеться через спалах коронавірусу у гостей

У вівторок, 2 березня, Лаціо в стартовому матчі 25-го туру Серії А повинен був приймати Торіно. Однак матч не відбудеться через спалах коронавірусу у складі гостей.

Влада регіону П'ємонта, де базується Торіно, заборонила команді відправлятися на виїзд. Серія А відмовилася переносити матч.

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Більш того, Лаціо повинен з'явиться на гру, щоб римлянам не зарахували технічну поразку, яка, судячи з усього, світить туринської команді.

Схожа ситуація з Наполі

Аналогічна історія сталася восени минулого року. Тоді Наполі не зміг приїхати на виїзний матч проти Ювентуса і отримав технічну поразку. Клуб подав апеляцію і домігся перегравання матчу, який відбудеться 17 березня.