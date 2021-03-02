Во вторник, 2 марта, Лацио в стартовом матче 25-го тура Серии А должен был принимать Торино. Однако матч не состоится из-за вспышки коронавируса в составе гостей.

Власти региона Пьемонта, где базируется Торино, запретили команде отправляться на выезд. Серия А отказалась переносить матч.

К слову Сумеет ли Барселона взять реванш у Севильи и выйти в финал Кубка Испании: прогноз

Более того, Лацио должен появится на игру, чтобы римлянам не засчитали техническое поражение, которое, судя по всему, светит туринской команде.

Похожая ситуация с Наполи

Аналогичная история произошла осенью прошлого года. Тогда Наполи не смог приехать на выездной матч против Ювентуса и получил техническое поражение. Клуб подал апелляцию и добился переигровки матча, который состоится 17 марта.