Матч Динамо – Брюгге можуть розпочати раніше через мороз, – ЗМІ

У четвер, 18 лютого, Динамо зіграє проти Брюгге перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи. В цей же день в Києві очікуються і зачне погіршення погодніх умов.

Матч Динамо – Брюгге має розпочатися о 19:55 в четвер, 18 лютого. Гра відбудеться на НСК "Олімпійський" в Києві.

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В цей день в Києві, за даним Укргідрометцентру, очікується до 12 градусів морозу. А після 20:00 стовпчик термометра може опуститися і до 16 градусів морозу. В ніч на 19 лютого очікується до -22 градусів за Цельсієм.

За даними телеграм-каналу "Динамо Киев Inside", делегат матчу від УЄФА запропонував перенести початок матчу на дві години раніше – на 18:00. Поки офіційного підтвердження на сайті Динамо чи УЄФА не було.

Варто додати, що УЄФА не має документа, який би регулював цю ситуацію напряму. Але є рекомендації УЄФА для арбітрів, де вказано, що делегат матчу має право спитати у команд, чи вони готові грати, якщо температура нижче -15 градусів за годину до матчу. І лише за усної згоди обох сторін матч відбудеться. Адже якщо одна з команд не готова вийти на поле за температури повітря нижче -15 градусів за Цельсієм, арбітру слід скасувати матч.