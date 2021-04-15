Матч Динамо в Кубку України пройде з глядачами: квитки будуть безкоштовними

15 квітня 2021 , 18:17
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Джерело:

ФК Динамо

В рамках матчу 1/2 фіналу Кубка України Динамо зустрінеться з Агробізнесом 21 квітня на міському стадіоні в Тернополі. Початок гри – о 16:00.

Матч між Агробізнес і Динамо пройде з обмеженою кількістю глядачів. Вхід для вболівальників гостьової команди можливий виключно за попередньо сформованим списками.

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Як отримати квитки

  • Ознайомитися з порядком подачі заявки можна на офіційному сайті Динамо. Останній термін подачі – 20 квітня, квитки будуть безкоштовними.
  • Отримати квиток можна буде безпосередньо за півтори години до початку матчу перед входом до гостьового сектору відповідно до списку.
  • Для вболівальників Динамо будуть виділені сектори 35 та 36. Вхід на матч буде здійснюватися за наявності квитка та посвідчення особи.
Цього ж дня о 18:30 розпочнеться другий кубковий півфінал між Олександрією та луганською Зорею.
Автор: Юрій Семенюк