Матч Динамо в Кубку України пройде з глядачами: квитки будуть безкоштовними

В рамках матчу 1/2 фіналу Кубка України Динамо зустрінеться з Агробізнесом 21 квітня на міському стадіоні в Тернополі. Початок гри – о 16:00.

Матч між Агробізнес і Динамо пройде з обмеженою кількістю глядачів. Вхід для вболівальників гостьової команди можливий виключно за попередньо сформованим списками.

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Як отримати квитки

Ознайомитися з порядком подачі заявки можна на офіційному сайті Динамо. Останній термін подачі – 20 квітня, квитки будуть безкоштовними .

. Отримати квиток можна буде безпосередньо за півтори години до початку матчу перед входом до гостьового сектору відповідно до списку.

Для вболівальників Динамо будуть виділені сектори 35 та 36. Вхід на матч буде здійснюватися за наявності квитка та посвідчення особи.

Цього ж дня о 18:30 розпочнеться другий кубковий півфінал між Олександрією та луганською Зорею.