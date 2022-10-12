Матч аутсайдерів УПЛ перенесли через загрозу ракетних ударів по Україні

Футбольні клуби Чорноморець та Кривбас домовилися перенести на пізніший термін свій матч чемпіонату України через загрозу ракетних обстрілів.

Чорноморець та Кривбас мали зіграти матч 7-го туру УПЛ у п'ятницю, 14 жовтня. При цьому гра мала відбутися не в Одесі, де і базується Чорноморець, а в Ковалівці, що у Київській області.

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Однак команди домовилися перенести цей матч. Причиною для такого рішення в Чорноморці назвали "жорстокі ворожі ракетні атаки, інтенсивність яких збільшилась цього тижня майже по всіх регіонах України".

В одеському клубі заявили, що матч проти Кривбасу вони зіграють 2 грудня 2022 року.

Варто відзначити, що це не перший матч в цьому сезоні, який довелося перенести через ракетні обстріли. В понеділок, 10 жовтня, свій матч в шостому турі УПЛ не зіграли Олександрія та Металіст 1925. Ця гра мала відбутися в Києві на НСК "Олімпійський". Але через масові ракетні удари по столиці України місцева влада вирішила перенести проведення цього матчу. Нова дата поєдинку поки невідома.

Варто відзначити, що Чорноморець та Кривбас – серед аутсайдерів УПЛ цього сезону. Одеський клуб за шість турів набрав два очки, не здобувши жодної перемоги. А Кривбас – лише три, теж не знаючи смаку перемог. При цьому лише в п'ятому турі футболісти з Кривого Рогу зуміли вперше в сезоні відзначитися забитими голами.