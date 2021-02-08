Матч Атлетіко – Челсі в Лізі чемпіонів можуть перенести до Польщі або Естонії

Європейські клуби продовжують боротися проти пандемії коронавірусу. Та крім самої хвороби, тепер їм треба враховувати і супутні заборони, які накладають влади країни. Через це деякі матчі можуть і не відбутися.

Цього разу проблема виникла в іспанського Атлетіко. В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "матрацникам" випало грати проти англійського Челсі. Перший матч у Мадриді має відбутися 23 лютого.

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Але, скоріш за все, матч доведеться перенести в інше місто. Причина в тому, що в країнах ЄС і надалі діє заборона на авіасполучення з Великобританією. Іспанія закрила авіасполучення до 16 лютого, але, скоріш за все, продовжить його і надалі через погіршення епідеміологічної ситуації у Великобританії. Відтак Челсі не дозволять прибути на матч до Іспанії.

Зважаючи на правила УЄФА, що господар матчу має подбати про те, щоб гра відбулася, то на Атлетіко лягли чималі проблеми. В іншому випадку їм загрожує технічна поразка. Саме так було і з німецьким РБ Лейпциг, якому випало зіграти проти Ліверпуля. Матч 16 лютого довелося перенести до угорського Будапешта.

Атлетіко розглядає інші варіанти. Серед них Бухарест, Таллінн та Варшава. При цьому у перших двох Атлетіко вже перемагав – у фіналі Ліги Європи 2012 року та у матчі за Суперкубок УЄФА 2018 року. Та, ймовірно, що матч відбудеться у Варшаві.

Варто додати, що не лише Атлетіко та РБ Лейпциг зіштовхнулися з необхідністю перенести свої матчі проти англійських команд в інші міста. Португальська Бенфіка, яка в 1/16 фіналі Ліги Європи зіграє проти Арсеналу, теж змушена шукати інше місце для проведення матчу.

24 лютого Боруссія (Менхенгладбах) зіграє проти Манчестер Сіті. Правда є ймовірність, що до того часу влада Німеччини дасть дозвіл на авіасполучення з Англією.

Щодо інших матчів Ліги Європи, які заплановані на 18 лютого (Реал Сосьєдад – Манчестер Юнайтед, Славія – Лестер та Вольсфберг – Тоттенхем), то вони теж можуть не відбутися там, де заплановано. Залишилося дочекатися рішення місцевих влад та УЄФА.