Матч Зінченка в Лізі Європи перенесли через траур за Єлизаветою II

Велика Британія у скорботі через смерть королеви Єлизавети II. Траур впливає і на проведення футбольних матчів.

Королева Єлизавета II померла 8 вересня. В цей день відбулися матчі Ліги Європи. І на початку матчів хвилиною мовчання було вшановано її пам'ять. Після цього в Англії, Шотландії та Північній Ірландії скасували проведення футбольних матчів на вихідних.

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Однак в країні тривають заходи із вшанування пам'яті Єлизавети II. До підтримання правопорядку на цих заходах залучена чимала кількість правоохоронців. Відтак ресурсів поліції бракує ще й на охорону під час футбольних матчів. Тому в УЄФА вирішили перенести матч Арсенал – ПСВ в Лізі Європи, який мав відбутися 15 вересня в Лондоні.

При цьому, на відміну від матчу Рейнджерс – Наполі, який перенесли з 13 вересня на 14 вересня по тій же причині, нова дата матчу "канонірів" поки невідома. В УЄФА заявили, що згодом повідомлять, коли команди зможуть провести цей матч.

Водночас ще два матчі, які в ці дні трауру відбудуться в Англії, поки вирішили не переносити. Мова йде про гру Ліверпуль – Аякс, яка відбудеться 13 вересня. А також матч Манчестер Сіті – Боруссія (Дортмунд), який зіграють 14 вересня.

Варто нагадати, що саме за Арсенал виступає українець Олександр Зінченко.