УПЛ перенесла ще один матч

Дирекція української Прем'єр-ліги (УПЛ) вимушено перенесла черговий матч. Змінено дату поєдинку 15-го туру УПЛ між Олімпіком та Дніпром-1.

Матч 15-го туру УПЛ Олімпік – Дніпро-1 не відбудуться у раніше запланований час – 19 лютого о 19:00.

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Зустріч перенесена на 22 лютого через очікування значного погіршення погоди 19 лютого. Час початку матчу залишається колишнім – 19:00.

Дирекція УПЛ прийняла таке рішення на підставі згоди Олімпіка та Дніпра-1.

Зустріч повинна пройти у Києві на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського.

Як стартувала УПЛ

Чемпіонат України попри несприятливу погоду для футболу таки відновився 13-го лютого.

Однак матч Колос – Шахтар (0:0) все ж не відбувся вчасно. Гру, яка мала відбутися 13 лютого у селі Ковалівка, перенесли у Київ на 14 лютого.

. У 14 турі Олімпік у Києві поступився Динамо з рахунком 3:1. Натомість Дніпро-1 переміг Інгулець (2:0).