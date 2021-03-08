Шахтар розпочав переговори з екстренером Ювентуса, – ЗМІ

Джерело:інстаграм Олега Ящука
Шахтар може очолити екстренер Мілана та Ювентуса Массіміліано Аллегрі. "Гірники" влітку можуть змінити португальський тренерський штаб на італійський.
Як інформує журналіст Олег Ящук, представники "гірників" вже вийшли на контакт з екснаставником Мілана і Ювентуса Массіміліано Аллегрі.
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"Шахтар планує португальський вектор змінити на італійський. Вже цього літа. Клуб уже вийшов на екснаставника Мілана та Ювентуса Массіміліано Аллегрі та почав з фахівцем перемовини. Вважаю, що це великий крок уперед, хід конем. "Гірникам" вкрай необхідне перезавантаження та великі фахівці", – розповів Ящук.
Таким чином, влітку Шахтар може покинути нинішній наставник клубу Луїш Каштру, який прийшов у клуб в червні 2019 року, підписавши контракт на два сезони. У минулому році португалець привів команду до золотих медалей в УПЛ і досяг півфіналу Ліги Європи.
Аллегрі 6 разів вигравав Серію A (п'ять разів з "Юве" і один раз з Міланом), в 5 сезонах піднімав над головою трофей Кубка Італії (з туринським клубом) і тричі – Суперкубок країни (2 – "Юве", 1 – Мілан).
Раніше журналіст "Футбольного формату" Олег Ящук повідомляв, що Віктор Скрипник очолить Динамо, а Вадим Новинський стане новим президентом Чорноморця. Але все це виявилося фейком.