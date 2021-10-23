Масова бійня: матч Другої ліги не дограли через побоїще фанатів на полі – відео

У суботу, 23 жовтня, відбувся ряд матчів Другої ліги України з футболу. У поєдинку Суми – Перемога все завершилося бійкою між уболівальниками.

Дикість фанатів

На останніх хвилинах зустрічі гості забили два м'ячі і рахунок став 3:1 на користь Перемоги. Гравці не встигли порадіти, як на поле прорвалися фанати ФК Суми і почали бійку з футболістами Перемоги.

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Арбітр зустрічі Софія Причина достроково завершила матч, повівши команди з поля. Фанати ще довго не покидали межі поля.

Таким чином, матч був перерваний на 90-й хвилині за рахунку 3:1 на користь Перемоги. Швидше за все, ФК Суми отримає серйозне покарання у вигляді технічної поразки і великого штрафу.

Відео епізоду (починаючи з 1:55:00)