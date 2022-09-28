Росіяни влаштували масову бійку та погрожували смертю українцям на хокейному матчі в Стамбулі

Легіонери Буз Адам з рф показали всю свою натуру у грі проти Барселони, яку представляють українці. Через поведінку рашистів виникла масова сутичка.

Російський спорт поступово відмежовується від цивілізованого світу. Російські команди та збірні дискваліфікують та не допускають до найпрестижніших змагань світу.

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Але на гравців це правило не діє, росіяни можуть переходити в іноземні клуби і грати там наче вони не причетні до війни. При цьому майже всі вони замовчують цю тему і ніяк не засуджують криваву політику путіна.

Дика історія на днях сталась в Стамбулі під час хокейного матчу Континентального кубка між місцевим Буз Адам та іспанською Барселоною. Поєдинок завершився з рахунком 9:4 на користь господарів, однак запам'ятався мерзенною поведінкою російських хокеїстів.

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За Буз Адам грає аж 12 представників рф, тоді як у Барселоні виступають українці Артем Пономаренко та Станіслав Дідковський. А батько останнього (Данило) ще і тренер каталонців.

Спочатку росіяни нагнітили атмосферу на початку третього періоду, спровокувавши першу бійку. А потім легіонери з країни-терориста почали грубити та загрожувати сім’ям українських гравців, при цьому не фільтруючи матів.

Перша серйозна сутичка трапилася, коли російський хокеїст Олексій Кайгородов ззаду в спину грубо атакував гравця Барси і отримав вилучення до кінця матчу. Я вистрибнув на лід до постраждалого і принагідно висловив своє обурення кривднику. А у відповідь почув потік ненормативної лексики та загрози життю моєї родини. Особливо балакучими мені запам’яталися Піскунов та Кайгородов. Що тут додати: у них не один путін "відбитий". Весь такий народ,

– заявив Данило Дідковський.

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На останній хвилині зустрічі, коли пристрасті вже досягли піку, Артем Пономаренко вирішив провчити рашистві у масовій бійці "4 на 5". Легіонер Барселони теж в деталях розповів про ганебну поведінку росіян.

На власні вуха почув прямий текст матів та погроз від російського хокеїста на адресу Дідковського-старшого в стилі: "Я тебе і твою сім’ю вб’ю". А коли один із росіян забив гол у наші ворота, то під’їхав до лави запасних Барси і спробував принизити: "Гей, сосунки з України, вам так і треба". Мене це сильно розлютило, треба було відповісти за себе, тому наприкінці я зголосився на лід і попросив партнерів підтримати мене постояти «за Україну» проти російської орди. Вийшла завірушка "стінка на стінку", але три рази мені добре вдалося влучити в ціль. Губи у гравця турецької команди точно розбиті,

– зазначив Артем.

Попри відсутність турнірної інтриги (Буз Адам достроково виграв групу) цей матч вийшов справді брудним. Головний суддя зустрічі виписав сумарно 124 хвилини штрафу, 91 з яких – хокеїстам Буз Адама.