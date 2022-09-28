Російський спорт поступово відмежовується від цивілізованого світу. Російські команди та збірні дискваліфікують та не допускають до найпрестижніших змагань світу.

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Але на гравців це правило не діє, росіяни можуть переходити в іноземні клуби і грати там наче вони не причетні до війни. При цьому майже всі вони замовчують цю тему і ніяк не засуджують криваву політику путіна.

Дика історія на днях сталась в Стамбулі під час хокейного матчу Континентального кубка між місцевим Буз Адам та іспанською Барселоною. Поєдинок завершився з рахунком 9:4 на користь господарів, однак запам'ятався мерзенною поведінкою російських хокеїстів.

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За Буз Адам грає аж 12 представників рф, тоді як у Барселоні виступають українці Артем Пономаренко та Станіслав Дідковський. А батько останнього (Данило) ще і тренер каталонців.

Спочатку росіяни нагнітили атмосферу на початку третього періоду, спровокувавши першу бійку. А потім легіонери з країни-терориста почали грубити та загрожувати сім’ям українських гравців, при цьому не фільтруючи матів.

Перша серйозна сутичка трапилася, коли російський хокеїст Олексій Кайгородов ззаду в спину грубо атакував гравця Барси і отримав вилучення до кінця матчу. Я вистрибнув на лід до постраждалого і принагідно висловив своє обурення кривднику. А у відповідь почув потік ненормативної лексики та загрози життю моєї родини. Особливо балакучими мені запам’яталися Піскунов та Кайгородов. Що тут додати: у них не один путін "відбитий". Весь такий народ,

– заявив Данило Дідковський.

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На останній хвилині зустрічі, коли пристрасті вже досягли піку, Артем Пономаренко вирішив провчити рашистві у масовій бійці "4 на 5". Легіонер Барселони теж в деталях розповів про ганебну поведінку росіян.

На власні вуха почув прямий текст матів та погроз від російського хокеїста на адресу Дідковського-старшого в стилі: "Я тебе і твою сім’ю вб’ю". А коли один із росіян забив гол у наші ворота, то під’їхав до лави запасних Барси і спробував принизити: "Гей, сосунки з України, вам так і треба". Мене це сильно розлютило, треба було відповісти за себе, тому наприкінці я зголосився на лід і попросив партнерів підтримати мене постояти «за Україну» проти російської орди. Вийшла завірушка "стінка на стінку", але три рази мені добре вдалося влучити в ціль. Губи у гравця турецької команди точно розбиті,

– зазначив Артем.

Попри відсутність турнірної інтриги (Буз Адам достроково виграв групу) цей матч вийшов справді брудним. Головний суддя зустрічі виписав сумарно 124 хвилини штрафу, 91 з яких – хокеїстам Буз Адама.