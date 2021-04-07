Накатані опублікував постер бою з Ломаченком: фото

Поєдинок між Василем Ломаченком та Масайоші Накатані все більше стає реальністю. Японський боксер опублікував постер бою з Ломаченком.
Ломаченко зустрінеться з Накатані
32-річний Масайоші Накатані опублікував у своєму інстаграмі постер поєдинку з Василем Ломаченком.
До речі Лопес дав свій прогноз на бій Ломаченко – Накатані
Японець вирішив бути небагатослівним та супроводив картинку іменем українця: "Василь Анатолійович Ломаченко".
Що відомо про бій
- Інформація про бій Ломаченка з Накатані з'явилися ще взимку. Ломаченко навіть присвятив японцю у своєму інстаграмі допис.
- Масайоші прийшов у коментарі на сторінку українця із запитанням: "Це наступний бій?" Втім, далі соцмереж справа не дійшла.
- Ломаченко продовжив пошук наступного суперника, однак не зміг домовитися з Девіном Хейні.
- Згодом Боб Арум, промоутер українця, повідомив, що Ломаченко битиметься з Накатані. Бій відбудеться в останній тиждень червня або 10 липня. Місце поки не повідомляється.
Накатані на професійному ринзі провів 20 боїв. У його активі 19 перемог, 13 з яких нокаутом. Єдиної поразки японцю у 2019 році завдав кривдник Ломаченка – Теофімо Лопес.