Дубль і асист: українець Швед зафеєрив у Бельгії та вирвав перемогу для Мехелена – відео

Український півзахисник Мехелена Мар'ян Швед зробив асист і забив два голи у матчі 22 туру чемпіонату Бельгії проти Ваасланд-Беверена.
Джерело: 24 канал
Голи: Фоше,61, 70 – Волш, 9, Швед, 26, 90+2
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Швед вийшов в стартовому складі, на 9-й хвилині асистував Волшу, який відкрив рахунок.
Відео асисту Шведа
На 26-й хвилині українець забив другий гол Мехелена.
Відео першого голу Шведа
У другому таймі дубль Фоше дозволив господарям зрівняти рахунок – 2:2. Однак на другій компенсованій хвилині Швед знову продемонстрував свої бомбардирські якості, з близької відстані розстрілявши ворота суперника. 3:2 – на користь гостей.
Відео другого голу Шведа