Подвійний удар по легенді: колишній першій ракетці світу Мартіні Навратіловій діагностували рак

Американці чеського походження знову доведеться боротися із онкологією. Жінка вже перемогла рак грудей 12 років тому, але тепер хвороба вразила і її горло.

Колишня американська тенісистка Мартіна Навратілова продовжує страждати від онкології. У 2006 році вона завершила кар'єру, а через чотири роки їй діагностували рак грудей.

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Їй вистачило півроку, щоб вилікуватись. Але хвороба повернулась у більшому масштабі. 66-річна спортсменка чеського походження пвідомила, що у неї знайшли рак горла та грудей. Ще на початку листопада у неї знайшли збільшений лімфатичний вузол на шиї.

Цей серйозний подвійний удар, але його можна перенести. Я сподіваюся на сприятливий результат. Якийсь час буде важко, але я буду боротися всіма силами, які у мене є,

– заявила Навратілова.

Історія успіху

Кар'єри Мартіни тривала з 1975 по 2006 роки. За цей час спортсменці підкорилось аж 177 титулів, а також 747 перемог у 890 матчах. На її рахунку 18 трофеїв Grand Slam, у тому числі і зібраний кар'єрний Шлем:

Australian Open (1981, 1983, 1985)

(1981, 1983, 1985) Ролан Гаррос (1982, 1984)

(1982, 1984) Вімблдон (1978, 1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1990)

(1978, 1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1990) US Open (1983, 1984, 1986, 1987)

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Це третій показник сереж жінок по чемпіонствам Grand Slam, а по перемогам на Вімблдоні Мартіні нема рівних. Також у 1978-1978 та 1982-1986 роках Навратілова очолювала рейтинг WTA. За свою кар'єру жінка заробила 21,6 мільйона доларів.

. Через прийняте американське громадянство у 1981 році тенісистка була персоною нон-грата в СРСР. Після завершення кар'єри Мартіна зробила камінг-аут, а у 2015 році одружилась із американкою російського походження Юлією Леміговою.