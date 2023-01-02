Подвійний удар по легенді: колишній першій ракетці світу Мартіні Навратіловій діагностували рак
Джерело:The Times
Американці чеського походження знову доведеться боротися із онкологією. Жінка вже перемогла рак грудей 12 років тому, але тепер хвороба вразила і її горло.
Колишня американська тенісистка Мартіна Навратілова продовжує страждати від онкології. У 2006 році вона завершила кар'єру, а через чотири роки їй діагностували рак грудей.
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Їй вистачило півроку, щоб вилікуватись. Але хвороба повернулась у більшому масштабі. 66-річна спортсменка чеського походження пвідомила, що у неї знайшли рак горла та грудей. Ще на початку листопада у неї знайшли збільшений лімфатичний вузол на шиї.
Цей серйозний подвійний удар, але його можна перенести. Я сподіваюся на сприятливий результат. Якийсь час буде важко, але я буду боротися всіма силами, які у мене є,
– заявила Навратілова.
Історія успіху
Кар'єри Мартіни тривала з 1975 по 2006 роки. За цей час спортсменці підкорилось аж 177 титулів, а також 747 перемог у 890 матчах. На її рахунку 18 трофеїв Grand Slam, у тому числі і зібраний кар'єрний Шлем:
- Australian Open (1981, 1983, 1985)
- Ролан Гаррос (1982, 1984)
- Вімблдон (1978, 1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1990)
- US Open (1983, 1984, 1986, 1987)
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Це третій показник сереж жінок по чемпіонствам Grand Slam, а по перемогам на Вімблдоні Мартіні нема рівних. Також у 1978-1978 та 1982-1986 роках Навратілова очолювала рейтинг WTA. За свою кар'єру жінка заробила 21,6 мільйона доларів.Цікаво знати. Через прийняте американське громадянство у 1981 році тенісистка була персоною нон-грата в СРСР. Після завершення кар'єри Мартіна зробила камінг-аут, а у 2015 році одружилась із американкою російського походження Юлією Леміговою.