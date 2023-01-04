Костюк покарала ексросіянку, яка зробила з себе "дурну та глуху" під час питання про війну

Марта Костюк зустрічалась із представницею Казахстану Єленою Рибакіною у рамках 1/8 фіналу хардового турніру серії WTA 500 в Аделаїді (Австралія). У спекотній боротьбі перемогу здобула українська тенісистка.

Марта Костюк – Єлена Рибакіна 2:1 (6:7, 6:2, 6:3)

2 години 23 хвилини знадобилось українці, щоб пробитись у чвертьфінал престижного старту. Хоча перший сет залишився за тенісисткою з Казахстану, яка добре відома українським уболівальникам за грою проти Еліни Світоліної у матчі за 3-тє місце на Олімпіаді-2022. Відзначимо, що тоді колишня росіянка теж програла, пише 24 Канал.

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Першу партію тенісистки перевели у тай-брейк, який Марта розпочала з двох виграних м'ячів. Але далі Рибакіна зрівняла рахунок та перехопила ініціативу. Спекотна боротьба закінчилась виграним розіграшем на подачі казашки – 5:7, а за партією 6:7.

Костюк пригадала матч Світоліної на Олімпіаді-2020

Другий сет розпочався із трьох виграних геймів на користь Костюк 3:0. Українка не підпускала близько суперницю у рахунку. Шостий гейм був за Рибакіною 4:2, але він став другим та останнім для тенісистки Казахстану у другій партії.

Марта під нуль взяла свою подачу – 5:2, а вже у наступному геймі закінчила другий сет перемогою 6:2. Дуже впевнена партія від другої ракетки України.

Доля чвертьфіналістки визначилась у вирішальному третьому сеті, який розпочався із виграного гейму Рибакіної. Костюк не опустила руки та знову взяла чотири гейми поспіль, зробивши рахунок 4:1.

Єлена з двома брейками взяла свою подачу та скоротила відставання до двох геймів у сеті 4:2.

Однак тією ж "монетою" відповіла Костюк 40:15 та 5:2 відповідно. Далі українка дещо віддала ініціативу суперниці, яка спромоглась взяти лише один гейм, але на більше казашки не вистачило.

Дев'ятий гейм став останнім. Костюк не залишила шансів суперниці 40:0 та 6:3 у партії.

Марта Костюк перемогла Єлену Рибакіну на шляху до 1/4 фіналу WTA 500 в Аделаїді.

Єлена Рибакіна проігнорувала запитання про повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Єлена одразу сказала, що погано розмовляє англійською мовою та не почула запитання. Тенісистка народилась у ворожій країні, але ще у ранньому віці змінила громадянство.

У наступному матчі українська тенісистка зіграє проти переможниці поєдинку Онс Жабер (Франція) – Сорана Кирстя (Румунія).