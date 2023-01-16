Це неможливо, поки триває війна, – Костюк не буде тиснути руку тенісисткам із Росії та Білорусі

Марта Костюк стала однією з трьох українок,яка пробилась у друге коло Australian Open-2023. 20-річна киянка розповіла про поєдинки проти суперниць із ворожих країн – Росії та Білорусі.

Друга ракетка України стартувала на Відкритому чемпіонаті Австралії з перемоги над Амандою Анісімовою. Американка із російським корінням не встояла перед українкою за підсумками двох сетів – 6:3, 6:4.

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Костюк: Як на мене, це просто нелюдяно

Після переможного поєдинку Костюк розповіла, чи буде вітатись рукостисканням із суперницями, які представляють ворожі країни – Росію та Білорусь. Марта вкотре довела, що є справжньою патріоткою України та не збирається поступатись своїм принципам – ніяких вітань із мовчазними опонентками країн-терористів.

Це неможливо, поки триває війна. Хіба що вони рішуче засудять дії своїх урядів. Просто сказати, що "ми не хочемо війни" – недостатньо. Бо таке формулювання ніби стверджує, що це ми, українці, хочемо війни. А це не відповідає дійсності. Якщо хтось із них справді зважиться чітко засудити війну, тоді він або вона справді заслуговуватимуть грати тут. А якщо вони мовчать... Як на мене, це просто нелюдяно,

– заявила українська тенісистка.

Свою позицію Костюк показала на турнірі у Гвадалахарі. В 1/32 фіналу WTA 1000 Марта зустрілась проти білоруської тенісистки Алєксандри Сасновіч. Українка не лише розгромно перемогла у двох сетах (6:1, 6:3), а й не стала тиснути руку суперниці після закінчення матчу.

Навіть нейтральний прапор Сасновіч не мав ніякого значення. Костюк доторкнулась ракеткою до ракетки білоруської опонентки. На цьому їх зустріч закінчилась.

В 1/32 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії Марта Костюк зіграє проти місцевої австралійської тенісистки Олівії Гадецкі. Орієнтовний початок зустрічі 18 січня о 02:00 (за київським часом).

У друге коло Australian Open-2023, окрім Марти Костюк, пробились ще дві українки – Катерина Байндль та Ангеліна Калініна. Усі троє проведуть свої наступні матчі 18 січня.