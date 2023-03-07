Не засудила вторгнення в Україну: Костюк пояснила, чому не потисла руку росіянці

Друга ракетка України Марта Костюк в американському Остіні виграла свій перший одиночний турнір WTA. У вирішальному матчі українка зустрілася з нейтральною тенісисткою з країни-агресорки Варварою Грачовою.

Українська тенісистка Марта Костюк вперше зіграла у фіналі турніру WTA і виграла свій перший трофей на такому рівні. Після матчу 20-річна українка проігнорувала свою суперницю з Росії, не потиснувши їй руку.

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"Нейтральна" росіянка не засудила війну в Україні

Для української спортсменки це був принциповий вчинок, про який вона попередила представників WTA. Марта заздалегідь відмовилася від рукостискання та спільних фото з представницею країни-терориста.

"Моя поведінка була продумана заздалегідь. Була розмова з представниками WTA, вони мене питали, як би я хотіла, щоб відбувалася церемонія нагородження, фотосесія тощо.

Я відразу попередила, що не тиснутиму руку, не робитиму фото, тому вони були до цього готові – для них це не стало сюрпризом", – сказала Костюк.

До війни Костюк підтримувала дружні відносини з Грачовою. Проте від початку повномасштабної агресії росіянка не засудила злочинні дії своєї країни. Навіть у приватних розмовах Грачова не підтримала українських спортсменів.

Так, Варвара не висловила ні мені особисто, ні публічно своє засудження щодо вторгнення Росії в Україну, ні засудження дій влади своєї країни, тому для мене це певний знак того, що в душі людина підтримує те, що відбувається зараз, підтримує війну,

– розповіла Костюк.

Нагадаємо, що завдяки перемозі в турнірі WTA 250 Костюк одразу піднялася на 12 сходинок у світовому рейтингу. Наразі українка посідає 40 місце. Це найвище досягнення киянки у кар'єрі.