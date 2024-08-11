Першій ракетці України не вдалось пробитись до чвертьфіналу турніру Жіночої асоціації тенісу в Торонто. Тенісистка програла у 1/8 фіналу американській спортсменці.

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Костюк опускається у рейтингу

Стало відомо, що тенісистка Діана Шнайдер, яка виступає під "нейтральним" прапором, змогла пробитись у півфінал турніру WTA 100. Через це Марта Костюк опуститься в рейтингу та покине топ-20.

У Торонто в 1/8 Марта програла американській тенісистці Еммі Наварро. Тому на початку нового тижня Костюк опинеться на 21-ій сходинці. Шнайдер забезпечила собі дебют у першій двадцятці.

Також на турнірі в Канаді Марта Костюк в українському дербі перемогла Еліну Світоліну та підтвердила свій статус першої ракетки України.

На літніх Олімпійських іграх-2024 в Парижі Костюк завершила змагання у чвертьфіналі турніру. Перша ракетка України поступилась хорватській тенісистці Донні Векич.