Непроста перемога Костюк: українка пробилася в 1/8 турніру WTA в Австралії

Українська тенісистка Марта Костюк з перемоги розпочала свій виступ у основній сітці Adelaide International. Суперницею нашої спортсменки була австралійка Джеймі Форліс.

В Австралії стартував престижний тенісний турнір Adelaide International. У першому раунді основної сітки Марта Костюк зустрічалася з Джеймі Форліс із Австралії.

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Костюк розпочала з перемоги

Поєдинок не став легкою прогулянкою для другої ракетки України. Хоча в першому сеті Марта здобула впевнену перемогу 6:1.

Проте наступний перебіг матчу показав, що недооцінювати австралійку не варто. У напруженій боротьбі українська тенісистка уступила другу партію Форліс – 4:6.

У вирішальному сеті Костюк вела 5:2, але програла два наступні гейми. Завдяки бійцівським якостям Марта зуміла довести партію до перемоги – 6:4.

Таким чином Костюк пробилася в 1/8 фіналу турніру WTA 500 в Аделаїді. В наступному раунді українка зустрінеться з переможницею матчу між Оленою Рибакіною (Казахстан) та п'ятою сіяною Даніель Коллінс (США).

WTA 500. Аделаїда (Австралія). Перший раунд

Джеймі Форліс (Австралія) – Марта Костюк (Україна) 1:6, 6:3, 4:6

Турнір Adelaide International слугує підготовкою до Australian Open, перших змагань рівня Грендслем у 2023 році. Чинною чемпіонкою турніру в Аделаїді є австралійка Ешлі Барті.

Нагадаємо, що дві українські тенісистки пробилися в основну сітку турніру в Аделаїді. Свій поєдинок 1/16 фіналу Ангеліна Калініна проведе 3 січня проти білоруски Вікторії Азаренко. Експерша ракетка світу нині займає 26 сходинку рейтингу WTA.