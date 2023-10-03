Марта Костюк розриває у Пекіні: українка сенсаційно вибила сьому ракетку світу

Киянка пройшла вже двох опоненток на Мастерсі у столиця Китаю. Марта красиво розібралась із Онс Жабер, знищивши суперницю у другому сеті.

Марта Костюк (Україна) – Онс Жабер (Туніс) 2:0 (7:6, 6:1)

Минулими вихідними розпочався престтижний жіночий тенісний турнір у Пекіні. На змагання категорії WTA1000, яке повернулось вперше з 2019 року, заявилось 124 топ-тенісистки, пише 24 канал.

До теми Третій тріумф у кар'єрі над тенісисткою з топ-10: Калініна перемогла чинну чемпіонку Вімблдону

Непростий шлях українок

Серед них були і чотири українки. Катерина Байндль пройшла кваліфікацію, але вже у першому колі програла найкращій тенісистці Франції Каролін Гарсії.

У свою чергу Ангеліна Калініна вже вийшла у третє коло, перегравши у понеділок австралійку Дарію Севілл. А тепер до неї доєдналась і Марта Костюк. Киянка у першому колі вибила італійку Елізабетту Коччаретто.

Втім друга суперниця Марти була зовсім іншого рівня. Онс Жабер з Тунісу йде сьомою у рейтингу WTA і бачилась явною фавориткою у дуелі з українкою.

Сенсація від Костюк

На щастя, Костюк витримала тиск у першому сеті. Програвши перший же гейм на своїй подачі, українка знайшла можливість відновити паритет лише за рахунку 4:5. У підсумку сет розігрувався на тайбрейку, де Марта реалізувала третій сет-поїнт.

Читайте також Світоліна влаштувала несподівану зустріч для юних тенісистів: надихаючі світлини

На початку другого сету суперниці обмінялись брейками, але після цього українка грала безпомилково. Жабер більше не взала жодного гейму і у підсумку капітулювала.

Таким чином, Костюк виходить у третє коло, де зустрінеться із "нейтральною" росіянкою Людмилою Самсоновою. На Калініну чекає бій із кривдницею Байндль – Каролін Гарсією. Вийти у третій раунд може і Леся Цуренко, якщо переграє Вероніку Кудерметову.