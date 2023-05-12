Марта Костюк знищила американку та вперше в кар'єрі вийшла у третій раунд на Мастерсі

Тенісистка з Києва без проблем виграла перший сет у Клер Ліу, тоді як у другому довелось робити камбек. Тепер на Костюк чекає битва з першою ракеткою Іспанії.

Клер Ліу (США) – Марта Костюк (Україна) 0:2 (0:6, 4:6)

У Римі продовжується ґрунтовий тенісний турнір серед жінок категорії WTA1000, пише 24 канал. Серед 96-ти учасниць стартувало п'ять українок, але Еліна Світоліна та Даяна Ястремська вилетіли у першому колі.

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Натомість перша ракетка України Марта Костюк почала одразу з другого кола. Там її суперницею стала Клер Ліу зі США, яка йде 56-ою в рейтингу WTA.

Очікувалось, що американка зможе дати серйозний бій Марті. Втім перший сет показав зворотню картинку. Костюк буквально знищила опонентку, вигравши його "під нуль".

Вже у другому сеті Ліу почала чинити опір і взяла перший же гейм на подачі українки. Тим не менше, Марта знайшла в собі сили, щоб перевернути хід сету. За рахунку 3:0 на користь Клер киянка взяла п'ять геймів поспіль, а сет у підсумку виграла з рахунком 6:4.

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Це дозволило Костюк вперше в кар'єрі пройти у третє коло Мастерса. Там їй доведеться зустрітись із найкращою тенісисткою Іспанії Паулою Бадосою Хільберт. Тенісистка йде 35-ою в рейтингу WTA, а у другому колі відправила додому сьому ракетку світу Онс Жабер.

Також друге коло пройшла і Ангеліна Калініна, яка впевнено розправилась із Анною Блінковою і тепер зійдеться з американкою Софією Кенін. Натомість Леся Цуренко свою гру другого раунду проти Бернарди Пери проведе пізніше.