Марта Костюк вперше вийшла у фінал турніру WTA: її суперницею може стати росіянка

Тенісистка з Києва домоглась неймовірного результату в Остіні, обігравши сильну суперницю зі США. Марта має шанс здобути перший титул в кар'єрі.

Даніела Коллінз – Марта Костюк 4:6 / 3:6

В американському Остіні добігає завершенні тенісний турнір ATX Open категорії WTA250. У змаганні взяли участь дві українки – Даяна Ястремська та Марта Костюк, пише 24 канал.

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Одеситка залишила турнір вже у першому раунді, програвши німкені Фрідзам. А ось Марта продовжує боротьбу за трофей. На шляху до півфіналу киянка подолала угорку Гальфі, американку Бренгл та ту саму кривдницю Ястремської.

В 1/2 фіналу Костюк випала в суперники американка Даніела Коллінз. Саме вона і була фавориткою битви, але Марта показала зуби вже в першому сеті, зробивши брейк в сьомому геймі та вигравши сет з рахунком 6:4.

У другому сеті Марті вдались три брейки, хоча разок свою подачу суперниці вона віддала. В підсумку Костюк ефектно довела справу до кінця, оформивши брейк у фінальному геймі. Рахунок сету – 6:3.

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Таким чином киянка вперше в кар'єрі вийшла у фінал індивідувального турніру WTA в кар'єрі. У вирішальному матчі їй доведеться зійтись або з американкою українського походження Кеті Волинець, або ж представницею країни-терористки Варвари Грачової.