Костюк не зіграє проти росіянки: організатори турніру згадали "геополітичний контекст в Україні"

У неділю, 17 грудня, відбудеться фінал виставкового турніру Negomental Open de Bourg-de-Peague, який проходить у Франції. У ньому повинна була виступити українка Марта Костюк.

Суперницею української тенісистки Марти Костюк повинна була бути росіянка Мірра Андрєєва. Проте в останній момент організатори дали задню.

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Вирішили уникнути скандалу

Вони раптом згадали, що між Україною та Росією другий рік триває війна, яку вони дипломатично назвали "геополітичним конфліктом". Тому у фінальному поєдинку відбулася заміна учасниці.

Через причини, які не залежать від нас, та враховуючи геополітичний контекст в Україні, Марта Костюк не зможе виступити у фіналі,

– йдеться у заяві організаторів.

Раніше Костюк пояснила свою згоду зіграти матч проти росіянки. За словами Марти, організатори запропонували гарні умови, завдяки чому вона планувала зробити донат захисникам України.

Крім того, Костюк попередила організаторів, що не буде жодних рукостискань та спільних фото з представницею країни-агресорки. На що вони погодилися.

За інформацією організаторів турніру, проти Андрєєвої зіграє французький тенісист Яніс Газуані Дюран.

. У 2024 році Марта Костюк розпочне сезон в Австралії. Українська тенісистка потрапила в основну сітку турніру WTA500 в Брісбені.